Республика Северная Осетия – Алания, , 15:27 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки было подтверждено 25 тестов на коронавирус. Это наименьший показатель за последние полгода, сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии в РСО-Алании составило 15 941 человек. Сумели справиться с болезнью 14 618 жителей республики, в том числе 37 — выписаны за прошедшие сутки.

В настоящее время в Северной Осетии остаются «активными» больными 1166 человек. В стационарах республики находятся 374 человека, из которых у 102 — референс-центром подтвержден коронавирус.

Число случаев летального исхода в регионе составляет 157. Последний раз смерть двоих пациентов была зафиксирована 3 марта.