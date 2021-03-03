Новосибирск, , 08:57 — REGNUM В России на сегодняшний день коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, нейтрализовать вирус ещё пока не удалось. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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При этом глава федерального ведомства отметил снижение в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией на протяжении последних нескольких недель.

«Количество заболевших ниже 11 тысяч в сутки, и это хороший прогностический показатель», — подчеркнул Мурашко.

По его словам, дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологического режима.

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«Мы не нейтрализовали инфекцию полностью, она циркулирует. Самое главное, чтобы не просто ждать третьей волны, а соблюдать комплекс мероприятий вакцинопрофилактики», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочей поездкой в Новосибирской области. Глава федерального ведомства посетит пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в госпитале ветеранов войн №3, где он ознакомится с работой регистратуры, осуществляющей предварительную запись на вакцинацию, а также прививочного кабинета.

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