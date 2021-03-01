Самара, , 11:43 — REGNUM 278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что в республике выявили всего 48 807 случаев заражения этой инфекцией, при этом 911 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе за минувшие сутки была констатирована смерть двух таких пациентов: 72-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 71-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе всего справились с инфекцией 45 001 человек, в том числе 260 человек выздоровели за минувшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 28 февраля в регионе было выявлено 281 случай заражения коронавирусом.

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