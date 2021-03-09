Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 35 человек (днём ранее — 40). Вторую дозу вакцины получили 10 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Всего на Сахалине вакцинировался уже 29 821 человек. Завершили иммунизацию, получив оба компонента препарата от коронавируса, 21 083 сахалинца.

Очередь желающих поставить прививку за сутки увеличилась ещё на 35 человек. Всего на вакцинацию записались уже 19 096 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили ещё 12 случаев заражения коронавирусом (за 7 марта — пять, за 6 марта — 20). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 752 человек.