Грозный, , 16:02 — REGNUM В Чечне проверяют информацию, распространяемую в соцсети, о принуждении медицинских работников к вакцинации от коронавируса. Фотография текста приказа, якобы подписанного главным врачом Ахчхой-Мартановской центральной районной больницы, является фейком, заявили в минздраве региона. По данному факту также организована проверка прокуратурой Чечни.

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«Распространяемая в сети информация об отстранении сотрудников, не прошедших вакцинацию, не достоверна. Министерство здравоохранения Чеченской Республики по данному факту проводит служебную проверку», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как объяснили в минздраве, фотография документа является фейковой. Такого приказа главврач больницы Хава Чегарбиева не подписывала. Сама она с 26 февраля находится в командировке в Москве.

«Приказа об отстранении сотрудников до прохождения вакцинации я не выпускала. Узнала о том, что такой приказ якобы есть, как и все, по рассылке в мессенджере WhatsApp. В нашем архиве мы нашли приказ №101, оказалось, что это приказ о назначении на должность районного уролога», — приводит пресс-служба минздрава слова Чегарбиевой.

По ее словам, такими методами некие лица пытаются напугать людей и вызвать недоверие к вакцинации.

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