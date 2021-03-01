Белгород, , 14:03 — REGNUM В Белгородской области 1 марта подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, что на один превышает показатель предыдущих суток. Выписаны 25 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 31 тыс. 541 носитель коронавируса. Выздоровели 26 тыс. 940 человек, скончались от осложнений 487 пациентов.

В стационарах находятся 996 человек, из них 50 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 3118 граждан, на самоизоляции 10 тыс. 930 белгородцев.