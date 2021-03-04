Уфа, , 10:34 — REGNUM 134 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 126 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 348 человек, в том числе 182 человека выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечение в больницах продолжают 268 пациентов с COVID-19, а 5222 человек лечатся дома. За минувшие сутки в республике констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. А всего в регионе скончалось 288 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 3 марта в Башкирии за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом.

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