Саранск, , 12:31 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 марта выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 47 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 928 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 41 человек, всего с начала пандемии выздоровел 15 891 житель Мордовии. 163 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончался один житель республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 684 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2166 человек.