Ставрополь, , 14:07 — REGNUM В Ставропольском крае за пять дней марта число заразившихся коронавирусом резко выросло. Если в конце февраля наметилась тенденция к значительному улучшению ситуации, то за последнюю неделю произошел скачок показателя прироста пациентов с COVID-19.

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Так, 1 марта на Ставрополье было подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом. А к концу текущей недели их стало уже 154, сообщили 5 марта в федеральном оперативном штабе.

Между тем в крае отмечается и существенный рост ежедневно выздоравливающих. Так, 1 марта были выписаны 44 пациента, а 5 марта их число составило 267.

Практически на одном уровне остается уже долгое время число случаев летального исхода. Ежедневно край теряет от опасного вируса 5−6 человек. За минувшие сутки скончались еще шестеро жителей Ставрополья.