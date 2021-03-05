Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM Более 100 жителей Нижегородской области уже оштрафованы за отсутствие тестов на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Общая сумма штрафов на 1 марта составила 847,5 тыс. рублей. Об этом 5 марта сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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По данным ведомства, нижегородцам направлено 707 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Подобные меры применяются для контроля за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19.

«Составлены и направлены в районные суды протоколы об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия), повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа в этом случае составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей», — напоминают в Роспотребнадзоре.