Уфа, , 10:38 — REGNUM Свыше 80 тысяч человек вакцинированы первым компонентом вакцины от COVID-19 в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, в регионе первый компонент вакцины получили 80 437, а вторым компонентом вакцинированы 26 тысяч человек. В минувшие выходные в республику поступило еще 11 тысяч доз этой вакцины. Всего же в регион было поставлено 120 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Забелин также добавил, что активно включились в вакцинирование крупные предприятия (такие как Башнефть), перерабатывающие и горнодобывающие предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что согласно данным на 1 марта в республике было выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.

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