Ставрополь, , 12:17 — REGNUM В Ставропольском крае подведены итоги опроса о возможности снятия ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Его накануне, 2 марта, запустил у себя на странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Большинство участников опроса проголосовали за снятие запрета.

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«Свою точку зрения выразили около 30 тыс. человек. Подавляющее большинство высказалось за то, чтобы снять ограничения с присутствием взрослых на мероприятиях в детских садах. По согласованию с Роспотребнадзором мы снимаем такое ограничение», — сообщил губернатор.

Напомним, в Ставропольском крае в последние недели фиксируется улучшение эпидобстановки по коронавирусу. Это стало причиной для постепенного послабления ограничительных мер, уточнил губернатор.

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