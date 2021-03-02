Барнаул, , 06:42 — REGNUM Коллективный иммунитет предполагает приобретенную невосприимчивость к коронавирусной инфекции большей части человеческой популяции, что сделает невозможным ее распространение в виде эпидемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя соответствующее заявление Всемирной организации здравоохранения, он пояснил:

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«Состояние коллективного иммунитета достигается при массовой повсеместной заболеваемости, но самый оптимальный вариант — это, безусловно, тотальная вакцинация. В настоящее время путь до достижения коллективного иммунитета на планете представляется неопределенно долгим.

С одной стороны, распространение инфекции сдерживается противоэпидемическими мероприятиями и до сих пор переболела лишь меньшая часть человеческой популяции. Эпидемию искусственно растянули во времени, что препятствует нарастанию иммунной прослойки, и мы становимся свидетелями ситуации, когда эпидемия все еще распространяется, а получившие было иммунитет люди успевают его потерять.

С другой стороны, мы до сих пор имеем крайне медленные темпы вакцинации, что аналогично не позволяет увеличить иммунную прослойку. Единственно возможный способ достижения коллективного иммунитета — тотальная вакцинация всего населения в очень сжатые сроки. Пока государства мира за небольшим исключением воздерживаются от подобных мер».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован только путём проведения массовой вакцинации населения отмечала научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. По её словам, согласно проведённым исследованиям антитела к коронавирусу в мире есть лишь у 10% населения планеты.

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