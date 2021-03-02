Волгоград, , 17:36 — REGNUM COVID-19 с двусторонней пневмонией был диагностирован у 34-летнего жителя Волжского Волгоградской области. Мужчина скончался от осложнений, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе.

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Пациент, почувствовав первые признаки заболевания, обратился к врачам и был госпитализирован в городскую больницу №1 имени С.З. Фишера. У него имелись хронические заболевания эндокринной системы. Смерть мужчины зарегистрировали за минувшие сутки, кроме него в список с летальными исходами внесли ещё пять мужчин в возрасте от 41 года до 80 лет и женщину 82 лет.

Всего в Волгоградской области зафиксировано 787 смертельных случаев от СОVID-19.