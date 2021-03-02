Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции установлены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (97), а также Гукове (12) и Новочеркасске (11). Чуть менее четверти заразившихся люди старше 66 лет, 7,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 73 тыс. 597 случаев заражения коронавирусом.

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