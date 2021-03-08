Элиста, , 19:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 8 марта.

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В настоящее время в ковидных стационарах занята 471 койка. 13 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 3 тыс. 832 жителя республики отправлены на самоизоляцию.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 тыс. 299 случаев заражения коронавирусом. Успешно прошёл лечение 18 тыс. 341 пациент. Не смогли победить COVID-19 302 человека.

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