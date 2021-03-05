Ижевск, , 08:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 марта выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 672 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 79 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 355 человек. 364 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2953 человека.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в республике прививку от коронавируса сделал 28 601 человек. Второй компонент препарата получили 10 902 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.