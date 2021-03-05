Москва, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 462 человека. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Также за сутки зафиксировано 462 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 88 285 человек», — рассказали в штабе.

Напомним, что за предыдущие 24 часа зафиксировали 475 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность не беспокоиться из-за нового штамма коронавируса.

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