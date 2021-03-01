Москва, , 14:09 — REGNUM В России идёт разработка новой вакцины от коронавируса, которая позволит поддерживать иммунитет годами. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

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«Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», — заявила Скворцова.

«Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет — годами. И в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13−17 лет», — указала она.

По её словам, в настоящее время получена первая рецептура этого препарата.

«Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования», — отметила она.