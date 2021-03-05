Красноярск, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в регионе умерли 2860 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в Красноярском крае выявлено 63 343 носителя коронавируса, выздоровели 58 585 человек.