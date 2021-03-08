Калуга, , 17:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 93 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 марта. Днём ранее, 7 марта, в регионе было зарегистрировано 92 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 594 человек, 1972 человека находятся на лечении, 28 356 человек выздоровели, 266 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (403), в Обнинске (154), Боровском (123) и Малоярославецком (111) районах.

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