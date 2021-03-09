Магадан, Магаданская область, 9 марта 2021, 09:09 — REGNUM В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 4715 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Колымы.
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За три прошедших дня вторую прививку сделали 194 человека.
Всего первым курсом привились 8213 магаданцев.
5 марта на Колыму поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 900 доз.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки договорились с руководством Минздрава РФ о дополнительной поставке препарата «Спутник V» в край. Крупную партию вакцины ожидают уже на следующей неделе.