Москва, , 10:32 — REGNUM Наиболее высокие оценки работе системе здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса дали жители Казани — по 3,4 балла по 5-балльной шкале, приводит данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Жители Москвы оценили работу медицинских служб на 3,1 балла, жители Челябинска и Краснодара — на 2,9 балла. Работу системы образования на 3,1 балла оценили в Краснодаре, на 3 балла Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

Наиболее низкие оценки работы системы здравоохранения дали жители Волгограда (2,5 балла), Воронежа (2,5), Перси и Омска (по 2,6) и системы образования жители Красноярск (2,7) и Воронежа (2,6 балла).

Опрос проведен 8−20 февраля 2021 года в 16 городах России. Опрошены 11 тыс. граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавирус оказалась более эффективной, чем в других странах.

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