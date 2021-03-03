Грозный, , 15:08 — REGNUM В Чечне по итогам прошедших суток выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель постепенно снижается и за последний месяц стал меньше в три раза — в начале февраля 2021 года выявлялось более 30 заболевших в сутки. Такие данные приводят 3 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Общее число носителей инфекции за все время пандемии в Чечне составило 11 331 человека. Справились с болезнью 10 826 из них (+30 за прошедший день).

Скончались от осложнений после заражения коронавирусом 113 жителей республики, в том числе один пациент умер за минувшие сутки.

К сегодняшнему дню в Чечне насчитывается 393 «активных» больных. Всего, по данным управления Роспотребнадзора, за все время в республике сделано свыше 707 тыс. тестов на коронавирус, в том числе в последние дни ежедневно выполняется более трех тысяч тестов.