Курган, , 18:24 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрированы в Кургане, сообщает 8 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 57 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 8 марта выявлено 18 197 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 276 человек, скончались 322 пациента с COVID-19.