Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM В Петербурге израсходовали более 80% от общего количества поступившей в город вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

Коробки вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Петербург поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 64 917 комплектов (18,6%).

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 283 625 человек, что составляет 5,2% от численности постоянного населения города. Из них полностью завершили цикл вакцинации 153 144 человек (2,8% от числа жителей).

Темпы вакцинации в первую неделю марта были на 16% больше, чем в последнюю неделю февраля, однако меньше, чем в середине февраля, когда первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю.

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