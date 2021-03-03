Новосибирск, , 13:58 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено ещё 107 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 115 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 68 лет, 83 года и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 67 лет, 82 года, 83 года, 88 лет. Всего в регионе умер 1461 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».Всего в регионе выявлено 36 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2033 детей; 33 107 пациентов выписаны с выздоровлением (+112 за сутки).