Новосибирск, , 10:39 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 106 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 100 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 23 года, 77 лет, 83 года и женщины в возрасте 53 года, 58 лет, 60 лет, 75 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 1475 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 16 пациентов».

Всего на утро 5 марта в регионе выявлено 36 288 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2046 детей; 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки).