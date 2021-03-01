Москва, , 19:36 — REGNUM В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 16 тысяч студентов и сотрудников высших учебных заведений. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе Минобрнауки России.

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В министерстве отметили, что сведения о вакцинации по состоянию на 26 февраля предоставили 114 столичных учреждений высшего образования.

«Согласно предоставленным данным, в них вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 8654 обучающихся и 7485 сотрудников», — приводит комментарий пресс-службы агентство «Москва».

В Минобрнауки также напомнили, что вакцинация от COVID-19 в России осуществляется на добровольной основе, и это правило распространяется в том числе и на вузы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что подавляющее большинство российских вузов должны вернуться к очной форме обучения «где-то в первых числах марта».

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