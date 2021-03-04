Селенгинский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введены дополнительные ограничения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, показатели заболеваемости здесь сильно превышают средние по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В связи с этим с 4 марта на две недели в районе вводится запрет на проведение мероприятий с очным участием зрителей, работу заведений общепита, кинозалов, учреждений культуры и дополнительного образования.

«Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного обследования на COVID-19», — отметили в правительстве.

Противоэпидемические меры усилены во всех местных организациях и предприятиях. Для контроля за соблюдением ограничений будет увеличено число мобильных групп. Глава республики Алексей Цыденов также поручил разработать меры поддержки предпринимателей района на период карантина.