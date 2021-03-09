Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 9,1 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в регионе провели 722 365 лабораторных исследований. Всего обследованы на коронавирус 689 247 человек.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением остаются 9177 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ране медицинским учреждениям Ульяновской области передали восемь автомобилей. Они будут работать в сельских населённых пунктах, в том числе доставлять пациентов из отдалённых деревень до районных больниц.