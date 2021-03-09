Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 марта выявили 1746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1780 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 543 788 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 373 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 260, в Саратовской области — 175, в Пермском крае — 151, в Башкирии — 133, в Пензенской области — 128, в Кировской области — 115, в Ульяновской области — 102, в Оренбургской области — 75, в Удмуртии — 74, в Татарии — 51, в Чувашии — 45, в Мордовии — 40, в Марий Эл — 24.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 100 019 случаев, в Саратовской области — 51 182, в Самарской области — 50 960, в Ульяновской области — 48 600, в Пермском крае — 48 366, в Пензенской области — 39 581, в Оренбургской области — 38 285, в Кировской области — 37 589, в Башкирии — 29 790, в Удмуртии — 28 900, в Чувашии — 21 837, в Татарии — 18 435, в Мордовии — 18 223, в Марий Эл — 12 021.

Полностью выздоровели 488 500 жителей округа, за последние сутки выписаны 1720 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 028 человек, за минувшие сутки скончались 38 жителей Поволжья. Накануне умерли 63 жителя округа.

По-прежнему больше чем на 300 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 9 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 365 человек, в течение минувших суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 673 жителя Удмуртии скончался с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 342 474 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 445 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 932 177 жителей России, за сутки выписан 9931 человек. 89 809 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 336 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 320 488 человек.