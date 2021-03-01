Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали два человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 644 саратовца. Об этом 1 марта сообщает облминздрав.

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Погибли за минувший день 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Лечение пациентов осложняли атеросклероз аорты, коронарных, мозговых сосудов, сахарный диабет и артериальная гипертензия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 1 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 705 человек, за сутки инфицированы 195 жителей. Накануне заболели 198 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 877 пациентов, или 90,3%, за сутки — 179 человек.

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