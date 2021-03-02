Москва, , 13:25 — REGNUM В России отсутствует пренебрежительное отношение к вакцинации. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Русского пофигизма» в отказе от вакцинации нет. Я вижу серьёзный поворот в области вакцинации. Второй пример, тесно связанный с коронавирусом — грипп. Мы вышли на 70 млн привитых. Это серьёзный показатель. А то, что «рассуждизмы» о выборе в вакцинах от COVID-19 — так не тебе решать! Приди, и тебе скажут! Какая будет — той и привьют», — сказал Онищенко.

По его словам, в России и в мире «есть умельцы, которые делали вбросы по вакцине»: «Это инфантильное мракобесие недоумков на Украине о том, что «вас чипируют» — это даже не безграмотность, я даже не могу найти слов. Это играет крайне отрицательную роль».