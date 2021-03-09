Махачкала, , 14:11 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа все еще продолжают находиться в конце списка регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Самое существенное отставание наблюдается в Дагестане, где число привитых составляет всего 0,46%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенное исследование по данным оперштабов и минздравов субъектов РФ.

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По данным информационного портала, в Ингушетии привито 2,18% населения, в Северной Осетии — 1,79%, в Чечне — 1,69%, в Карачаево-Черкесии — 1,59%, в Кабардино-Балкарии — 1,18%.

Как сообщало ИА REGNUM, в СКФО больше всего привитых к настоящему времени зафиксировано в Ставропольском крае — более 3,3% или около 70 тыс. человек. Наиболее быстрыми темпами в России идет вакцинация в Магаданской области, где привито уже 9,03% населения.

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