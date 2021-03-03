Ханты-Мансийск, , 08:24 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 104 случая.

Основные очаги заражения в ХМАО на 3 марта: Сургут — 25 случаев; Ханты-Мансийск — 14; Нижневартовск — 8; Нягань — 7.

С начала пандемии на 3 марта в Югре зарегистрировано 51 772 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 695 человек, скончались 754 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).