Симферополь, , 13:46 — REGNUM Вопрос вакцин и лекарств от COVID-19 будет актуальным для человечества ещё 10−20 лет. Такое мнение высказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, сообщила пресс-служба вуза 3 марта.

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В то же время ученый считает, что человек не будет болеть COVID-19 каждый год — в этом ему поможет иммунологическая память, которая формируется после перенесенного заболевания.

«Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три-четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10−20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня», — считает Оберемок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученый предположил, что пандемия кооронавируса завершится к 2022 году, хотя небольшие вспышки фиксироваться будут. А через поколение инфекция будет переноситься не тяжелее обычного гриппа.