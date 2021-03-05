Москва, , 19:18 — REGNUM Самая низкая смертность и самый низкий коэффициент заболеваемости COVID-19 в России — в Вооружённых силах страны, заявил 5 марта российский министр обороны Сергей Шойгу.

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На посвящённом празднику 8 Марта мероприятии в Центральном академическом театре Российской армии глава оборонного ведомства отметил, что Вооружённые силы выходят из битвы с COVID-19 «в очередной раз победителем».

Шойгу «У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости — это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта, в России свыше трёх сотен военнослужащих привиты вакциной «Спутник V».

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