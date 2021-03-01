Омск, , 11:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 41 044. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в областном министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Выздоровели 64 человека. общее количество выздоровевших в Омской области — 30 334 человека.

Напомним, 28 февраля в регионе было выявлено 110 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё три пациента с COVID-19