Белгород, , 10:22 — REGNUM Среди привившихся от COVID-19 граждан в Белгородской области — 45% добровольцы старше 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

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Возрастные добровольцы оказались самыми активными и заинтересованными.

«Это население отзывчивое, с ним нужно активно работать. Когда я посещаю медицинские организации, вижу, что по электронной очереди, в основном, записаны лица старше 60 лет», — отметил добавил Андрей Иконников.

По данным на 2 марта в регионе записались на вакцинацию 79 тыс. 296 человек, завершили иммунизацию уже 37 тыс. 185 добровольцев, получили первый компонент вакцины 78 тыс. 653 белгородца.