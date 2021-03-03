Белгород, 3 марта 2021, 10:22 — REGNUM Среди привившихся от COVID-19 граждан в Белгородской области — 45% добровольцы старше 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.
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Возрастные добровольцы оказались самыми активными и заинтересованными.
По данным на 2 марта в регионе записались на вакцинацию 79 тыс. 296 человек, завершили иммунизацию уже 37 тыс. 185 добровольцев, получили первый компонент вакцины 78 тыс. 653 белгородца.