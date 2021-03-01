Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 84 заражения коронавирусом, сообщает 1 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. С 24 февраля в регионе стабильно регистрируют менее ста случаев заражения ежедневно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начала пандемии коронавирус выявлен у 37 674 человек, среди них 15,5% — это дети, 39,2% — трудоспособное население от 18 до 59 лет, 45,2% — пожилые люди старше 60 лет.

От коронавирусной инфекции оправились 34 843 человека. На сегодняшний день в стационарах находятся 567 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 182 оренбуржцев оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких 28 человек, 464 пациента получают кислородную поддержку.

Жертвой коронавирусной инфекции стали 609 человек, в том числе четверо за последние сутки.