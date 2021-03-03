Новосибирск, , 14:59 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 3 марта, обсудили вопросы развития системы здравоохранения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Также Михаил Мурашко посетил пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Госпитале ветеранов войн №3.

«Новосибирская область выглядит положительно, мы видим, что активно вакцинация идёт. И очень важно, что здесь, в учреждении, которое занимается лицами старшего возраста преимущественно, реализован механизм именно активного приглашения, — подчеркнул Мурашко. — Мне кажется это хорошая практика, которая должна быть ретранслирована и внедряться во всех учреждениях».

Говоря о формировании в стране коллективного иммунитета, Михаил Мурашко отметил, что по планам поставок и по планам вакцинации, планируется, что завершение произойдёт в первом полугодии, может быть с захватом июля месяца.