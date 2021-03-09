Воронеж, , 11:11 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки региональный оперативный штаб опубликовал 9 марта. Накануне, 8 марта, сообщалось о 266 новых носителях инфекции.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 70 731 случай заражения. Выздоровели из общего числа 64 554 человека. Так, за минувшие сутки были выписаны 289 пациентов.

Несмотря на общее снижение прироста новых носителей инфекции, в регионе по-прежнему регистрируются новые летальные исходы среди пациентов с COVID-19: за минувшие сутки подтверждено восемь смертей, всего жертвами вируса стали уже 2 426 человек.