Белгород, , 15:24 — REGNUM В Белгородской области 3 марта подтверждён 91 случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 134 пациента, скончались два человека. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1714 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В стационарах находятся 980 человек, из них 52 пациента на ИВЛ. Лечится амбулаторно 3081 житель области, на самоизоляции 11 086 граждан. Всего в Белгородской области выявлены 31 тыс. 726 носителей коронавируса, выздоровели 27 тыс. 173 человека, скончались от осложнений на фоне инфекции 492 пациента.

Записались на вакцинацию от COVID-19 в общей сложности 81 тысяча 10 человек. Получили первый компонент 80 тыс. 729 добровольцев, полностью завершили иммунизацию 40 тыс. 717 белгородцев.