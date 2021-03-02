Москва, 2 марта 2021, 11:33 — REGNUM За сутки в Москве выявили 1277 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
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«Подтверждено 1 277 новых случаев заражения, госпитализировано 803 человека, скончались 49 пациентов», — рассказали в штабе.
Отметим, что число вновь выявленных случаев оказалось значительно меньше, чем накануне, когда исследования подтвердили заражение 2097 жителей.
Справились с болезнью ещё 1796 москвичей.