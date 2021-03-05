Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять женщин в возрасте от 48 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 30 до 84 лет. Все пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 3 тыс. 198 человек.

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