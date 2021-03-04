Горно-Алтайск, , 08:42 — REGNUM В Республике Алтай вновь подтвердили летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два человека — 83-летняя жительница Горно-Алтайска и 61-летняя жительница Майминского района скончались в январе.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии в республике скончались 196 носителей. В большинстве случаев непосредственной причиной смерти стал COVID-19. 20 пациентов умерли по иным причинам.