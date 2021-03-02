Якутск, , 07:50 — REGNUM В Якутии на 2 марта первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 48 282 человека — за сутки прививку получили 2021 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Полный курс вакцинации в две прививки получили 25 110 человек.

Активно иммунизируются жители Алданского, Аллаиховского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Среднеколымского, Таттинского, Томпонского и Усть-Алданского районов.

С учётом наличия вакцины затянута прививочная кампания в Анабарском, Булунском, Верхоянском, Момском и Чурапчинском районах.

За минувшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил коронавирусные ограничения до 15 марта, за исключением населённых пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, а также снял некоторые запреты.