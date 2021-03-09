Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новые 156 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 8 марта 2021 года в области зарегистрировали 176 носителей коронавируса. Теперь в регионе подтверждено 79 197 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (31 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируют отменить обязательное ношение масок к июлю 2021 года.

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