Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Ленинградской области более 36,5 тыс. жителей привились первой частью вакцины от коронавирусной инфекции, а 9,1 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации. Об этом 1 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным на 1 марта, в Ленобласть поставлено 59 508 компонентов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). В настоящий момент привито 36 546 (61,4% от поставки) человек, в том числе 2876 медицинских работников, 1771 работников образования, 650 социальной защиты, 551 силовых структур.

«Полностью привиты 9117 человек (24,9% от всех привитых)», — уточнили в комздраве.

Отметим, что таким образом в регионе полностью привито 1,7% от общего запланированного числа вакцинированных (60% от числа населения).

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